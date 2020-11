Stroj za mletje krmila mu je stisnil nogo

V ponedeljek malo pred 13. uro se je pri opravljanju kmečkih del v naselju Sveta Trojica v okolici Domžal zgodila nesreča pri delu, v kateri se je huje poškodoval 27-letni moški.



Po do zdaj zbranih obvestilih policije se je nesreča zgodila, ko je poškodovani s še eno osebo s priklopnika odstranjeval del stroja za mletje krmila, ki se je pri dvigovanju z viličarjem snel z vrvi in padel na nogo 27-letnika.



Poškodovanega je reševalno vozilo odpeljalo v UKC Ljubljana. Po prvih podatkih njegovo življenje ni ogroženo.



Policisti so opravili ogled in nadaljujejo zbiranje obvestil zaradi suma kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno tožilstvo, poroča ljubljanska policijska uprava.