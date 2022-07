Stroj delavcu stisnil roko, iz primeža so ga rešili šele gasilci

V torek nekaj po 14.30 so bili policisti obveščeni o delovni nesreči v Mengšu, kjer je delavec poskušal odpraviti zastoj na stroju. Ob tem se je stroj znova zagnal, delavcu stisnil roko in mu jo huje poškodoval. Delavca so iz stroja rešili gasilci, reševalno vozilo pa ga je odpeljalo v UKC Ljubljana. Policisti so opravili ogled in nadaljujejo z zbiranjem obvestil. O vseh okoliščinah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo, so sporočili iz PU Ljubljana.