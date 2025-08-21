UMOR SATKA ZOVKA

Strogo varovan 39-letni Cezar pred sodnikom: bil naj bi pravi strah in trepet med kriminalci

Dino Muzaferović Cezar zanikal krivdo za umor Satka Zovka v okviru hudodelske združbe.
Fotografija: FOTO: Dejan Javornik, Slovenske novice
Odpri galerijo
FOTO: Dejan Javornik, Slovenske novice

aleksander-brudar
Aleksander Brudar
21.08.2025 ob 09:18
21.08.2025 ob 09:37
aleksander-brudar
Aleksander Brudar
21.08.2025 ob 09:18
21.08.2025 ob 09:37

Poslušajte

Čas branja: 3:13 min.

Predobravnavni naroki v zadevi umora Satka Zovka so z današnjim prihodom Dina Muzaferovića Cezarja dosegli vrhunec. Območje Gospodarskega razstavišča v Ljubljani, kjer domuje največja sodna dvorana ljubljanskega okrožnega sodišča, je bilo strogo varovano. 

Tako kot tudi sama sodna dvorana. Da so očitno pristojni ocenili, da gre pri 39-letnem državljanu Bosne in Hercegovine za veliko varnostno tveganje, priča tudi to, da ga je na sodišče spremljal strogo varovan policijski kordon.

Krivdo so doslej zanikali že Jaka Bergant, Rroland Cretu, Osman Koštić in Vili Šušnik.

V kriminalnem podzemlju naj bi bil Muzaferović pravi strah in trepet med kriminalci. Za kako nevarno osebo naj bi šlo, so lahko letos spomladi spoznali tudi v mariborskem zaporu. Od tam naj bi načrtoval pobeg, menda tudi z uporabo raketometa, s katerim bi naredili »odprtino v steni, skozi katero bi pobegnil«.

Medtem ko so organi pregona filmski pobeg iz zapora še pravočasno preprečili, pa tega ne moremo reči v primeru umora Zovka, ki je 29. novembra lani pretresel Slovenijo.

Dino Muzeferović Cezar krivde ni priznal. FOTO: Aleksander Brudar
Dino Muzeferović Cezar krivde ni priznal. FOTO: Aleksander Brudar

Po prepričanju tožilstva naj bi Muzaferović Zovka iskal že vsaj leto dni pred likvidacijo. Na to naj bi opozarjali celo plakati, razobešeni po Ljubljani.

FOTO: Dejan Javornik, Slovenske novice
FOTO: Dejan Javornik, Slovenske novice

Bil naj bi vodja hudodelske združbe in pripravil naj bi do podrobnosti izdelan načrt za umor Zovka na zahrbten način.

Kdo sta morilca, ki sta 29. novembra lani ob 0.47 na dovozu k igralnici Grand Casino Mons na Brdu v Ljubljani pričakala Zovka ter proti njemu izstrelila vsaj 31 nabojev, ostaja uganka.

31

nabojev je bilo izstreljenih proti Zovku

Tožilstvo medtem ne dvomi, da so bili člani hudodelske združbe Jaka BergantRroland CretuOsman Koštić in Vili Šušnik. Ter da naj bi vsakomur od njih Muzaferović določil svojo nalogo. Omenjena četverica je krivdo za sodelovanje pri umoru Zovka že zanikala. In enako je danes pred sodnikom Gorazdom Fabjančičem zdaj storil tudi Muzaferović.

Zanikal je tudi storitev kaznivih dejanj nedovoljene proizvodnje in prometa orožja ali eksploziva  v sostorilstvu ter nedovoljene proizvodnje in prometa s prepovedano drogo v sostorilstvu.

FOTO: Dejan Javornik, Slovenske novice
FOTO: Dejan Javornik, Slovenske novice

Živel v zmotnem prepričanju

Zovko (prej se je pisal Kekić) se je Cezarju zameril zaradi mamilarskih poslov in namere, da bo v enem od bosanskih sodnih postopkov proti njemu kronska priča tožilstva. In čeprav je Zovko slutil, da mu Muzaferović v Ljubljani nekaj pripravlja, se je iz domovine večkrat odpravil k nam, kjer je bil redni obiskovalec igralnice v Monsu. 

Zadnje mesece je živel v zmotnem prepričanju, da mu je Cezar vse oprostil, saj naj bi mu sam tako povedal.

Toda Muzaferović je vedel, da je Zovko pogosto v Sloveniji, zato je tudi on prišel k nam. Tu naj bi trgoval z drogo in orožjem, predvsem pa bil obseden z željo, da da umoriti Zovka. In njegova združba se je lotila dela.

Preberite še:

 
Premium

Cezar naj bi Zovka nameraval ubiti z bombo, med hišno preiskavo je prelomil svoj telefon (FOTO)
Satko Zovko je bil po odhodu iz igralnice ustreljen v čelo. Dva od petih domnevnih morilcev sta krivdo že zanikala.

Aleksander Brudar
 
Premium

Šest jih bo na zatožni klopi s Cezarjem na čelu, ne pa tudi strelca
Obtožba za domnevne likvidatorje Satka Zovka je pravnomočna.

Boštjan Celec
 
Premium

Smrt preti tudi Satkovi ženi! Prejela je sporočilo: »S Satkom je rešeno, s tabo še ne«
Kar 115 strani obtožnice za likvidacijo Satka Zovka se bere kakor kriminalka. Cezarjevi fantje so ga prerešetali pod igralnico Mons.

Boštjan Celec
 

Pretresljive podrobnosti umora v Ljubljani: napad načrtoval leto dni, strelca še iščejo
Tožilstvo je kot glavni motiv navedlo maščevanje in stare zamere.

 
Premium

Pred smrtjo zašpecal krvnika
Po mafijski likvidaciji Satka Zovka nekaj aretiranih, a med njimi očitno ni morilca. Pajdaši so krvnika obvestili, kdaj bo na poti iz kazinoja na njuni muhi.

Boštjan Celec

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

Dino Muzaferović - Cezar Satko Zovko policija sodišče Ljubljana likvidacija kriminalna združba streljanje mafija umor

Priporočamo

Strogo varovan 39-letni Cezar pred sodnikom: bil naj bi pravi strah in trepet med kriminalci
Novi udarec za Fabjana: o šokantnih podrobnostih spregovoril še peti varovanec
Odjeknila eksplozija blizu Ljubljane, nastalo za več tisočakov škode
Premium
Romske tolpe tepejo otroke: »To je preseglo vse meje! Kje so pravice naših otrok?«

Predstavitvene informacije

 
Promo

Tako boste nakupovali preudarno in prihranili denar

 
Promo

Slovenci spet stojijo v vrstah. Na trg je prišel nov telefon

 
Promo Photo

Odlična ideja za kosilo: fižolova juha s čipsom

 
Promo

Obvestilo o prenosu portfelja zavarovalnih pogodb

 
Promo

Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

 
Promo

13. Triglav tek: v družbi slovenskih športnikov bomo tekli za dober namen

 
Promo

So vam rekli, da je nemogoče? Motili so se!

 
Promo

Ljubljanske mlekarne: podjetje, ki prisluhne zaposlenim

Komentarji:

Priporočamo

Strogo varovan 39-letni Cezar pred sodnikom: bil naj bi pravi strah in trepet med kriminalci
Novi udarec za Fabjana: o šokantnih podrobnostih spregovoril še peti varovanec
Odjeknila eksplozija blizu Ljubljane, nastalo za več tisočakov škode
Premium
Romske tolpe tepejo otroke: »To je preseglo vse meje! Kje so pravice naših otrok?«

Izbrano za vas

 
Promo

Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

 
Promo

13. Triglav tek: v družbi slovenskih športnikov bomo tekli za dober namen

 
Promo

So vam rekli, da je nemogoče? Motili so se!

 
Promo

Ljubljanske mlekarne: podjetje, ki prisluhne zaposlenim

Predstavitvene informacije

 
Promo

Tako boste nakupovali preudarno in prihranili denar

 
Promo

Slovenci spet stojijo v vrstah. Na trg je prišel nov telefon

 
Promo Photo

Odlična ideja za kosilo: fižolova juha s čipsom

 
Promo

Obvestilo o prenosu portfelja zavarovalnih pogodb

 
Promo

Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

 
Promo

13. Triglav tek: v družbi slovenskih športnikov bomo tekli za dober namen

 
Promo

So vam rekli, da je nemogoče? Motili so se!

 
Promo

Ljubljanske mlekarne: podjetje, ki prisluhne zaposlenim

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.