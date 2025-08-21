Strogo varovan 39-letni Cezar pred sodnikom: bil naj bi pravi strah in trepet med kriminalci

Predobravnavni naroki v zadevi umora Satka Zovka so z današnjim prihodom Dina Muzaferovića Cezarja dosegli vrhunec. Območje Gospodarskega razstavišča v Ljubljani, kjer domuje največja sodna dvorana ljubljanskega okrožnega sodišča, je bilo strogo varovano.

Tako kot tudi sama sodna dvorana. Da so očitno pristojni ocenili, da gre pri 39-letnem državljanu Bosne in Hercegovine za veliko varnostno tveganje, priča tudi to, da ga je na sodišče spremljal strogo varovan policijski kordon.

Krivdo so doslej zanikali že Jaka Bergant, Rroland Cretu, Osman Koštić in Vili Šušnik.

V kriminalnem podzemlju naj bi bil Muzaferović pravi strah in trepet med kriminalci. Za kako nevarno osebo naj bi šlo, so lahko letos spomladi spoznali tudi v mariborskem zaporu. Od tam naj bi načrtoval pobeg, menda tudi z uporabo raketometa, s katerim bi naredili »odprtino v steni, skozi katero bi pobegnil«.

Medtem ko so organi pregona filmski pobeg iz zapora še pravočasno preprečili, pa tega ne moremo reči v primeru umora Zovka, ki je 29. novembra lani pretresel Slovenijo.

Dino Muzeferović Cezar krivde ni priznal. FOTO: Aleksander Brudar

Po prepričanju tožilstva naj bi Muzaferović Zovka iskal že vsaj leto dni pred likvidacijo. Na to naj bi opozarjali celo plakati, razobešeni po Ljubljani.

FOTO: Dejan Javornik, Slovenske novice

Bil naj bi vodja hudodelske združbe in pripravil naj bi do podrobnosti izdelan načrt za umor Zovka na zahrbten način.

Kdo sta morilca, ki sta 29. novembra lani ob 0.47 na dovozu k igralnici Grand Casino Mons na Brdu v Ljubljani pričakala Zovka ter proti njemu izstrelila vsaj 31 nabojev, ostaja uganka.

31 nabojev je bilo izstreljenih proti Zovku

Tožilstvo medtem ne dvomi, da so bili člani hudodelske združbe Jaka Bergant, Rroland Cretu, Osman Koštić in Vili Šušnik. Ter da naj bi vsakomur od njih Muzaferović določil svojo nalogo. Omenjena četverica je krivdo za sodelovanje pri umoru Zovka že zanikala. In enako je danes pred sodnikom Gorazdom Fabjančičem zdaj storil tudi Muzaferović.

Zanikal je tudi storitev kaznivih dejanj nedovoljene proizvodnje in prometa orožja ali eksploziva v sostorilstvu ter nedovoljene proizvodnje in prometa s prepovedano drogo v sostorilstvu.

FOTO: Dejan Javornik, Slovenske novice

Živel v zmotnem prepričanju

Zovko (prej se je pisal Kekić) se je Cezarju zameril zaradi mamilarskih poslov in namere, da bo v enem od bosanskih sodnih postopkov proti njemu kronska priča tožilstva. In čeprav je Zovko slutil, da mu Muzaferović v Ljubljani nekaj pripravlja, se je iz domovine večkrat odpravil k nam, kjer je bil redni obiskovalec igralnice v Monsu.

Zadnje mesece je živel v zmotnem prepričanju, da mu je Cezar vse oprostil, saj naj bi mu sam tako povedal.

Toda Muzaferović je vedel, da je Zovko pogosto v Sloveniji, zato je tudi on prišel k nam. Tu naj bi trgoval z drogo in orožjem, predvsem pa bil obseden z željo, da da umoriti Zovka. In njegova združba se je lotila dela.