Strmoglavil na Kamniškem sedlu

Tudi minuli konec tedna so imeli gorski reševalci nekaj dela. S hudo nesrečo se je končal polet jadralnega padalca, ki je v soboto dopoldne poletel s Kamniškega sedla. Kmalu po vzletu je zaradi napačne smeri spusta padalo namreč obrnilo in je padel ter obvisel na strmem pobočju, padalo pa se je zapletlo v skale. »Pri tem se je huje poškodoval in so ga s helikopterjem odpeljali v UKC Ljubljana. Po prvih podatkih njegovo življenje ni ogroženo,« so sporočili policisti.



Tudi gorenjski policisti so poročali o nesrečah. V petek si je planinka, ki je zdrsnila na mokri podlagi pod planino Prevala, poškodovala roko. Na območju Vodiške planine pa si je planinka na mokri brvi pri zdrsu poškodovala nogo.



»V obeh primerih so posredovali gorski reševalci. Opozarjamo na spolzko podlago in prekrite nevarnosti na poti z listjem. Poleg mokrega kamenja so nevarne zlasti mokre korenine. Hodite počasi in previdno,« sporočajo policisti.