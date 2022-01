Stres ob ropu usoden za ženico

V sredo bo minilo že drugo leto, odkar je v nedeljo, 19. januarja 2020, v murskosoboški bolnišnici umrla 86-letna Jolanka Fujs, ena najstarejših izmed okoli 150 krajanov vasice Beznovci v občini Puconci. Nič nenavadnega, če smrti posredno ne bi botroval rop pet dni prej, v katerem je bila nesrečnica poškodovana, ob tem se je tudi prehladila, na koncu je bil zanjo usoden sindrom zlomljenega srca.

Policisti so izdelali fotorobot mogočega storilca. FOTO: Policija

Iz Splošne bolnišnice Murska Sobota so namreč potrdili, da je bila pri bolnici ugotovljena stresna kardiomiopatija, usodni sindrom zlomljenega srca. Gre za stanje, ki se pojavi ob nenadnem ali šokantnem čustvenem dogodku. Stres, ki ga je doživela ob ropu, je bil zanjo očitno izjemno velik in srce kljub pomoči zdravnikov ni zdržalo. Umrla je pet dni po ropu, ki se je zgodil 14. januarja 2020.

Čeprav so preiskovalci po smrti nesrečne Jolanke še pospešili iskanje roparja, je ta še vedno na begu. Po prijetju bi mu najbrž sodili za rop, manj verjetno pa tudi za povzročitev smrti iz malomarnosti. »Kriminalisti in policisti Policijske uprave Murska Sobota še vedno preiskujemo kaznivo dejanje ropa. Na podlagi do zdaj zbranih obvestil in opravljenih preverjanj nam še ni uspelo ugotoviti, kdo je navedeno kaznivo dejanje izvršil. V predmetni zadevi je bilo zbranih več obvestil.

Na podlagi informacij o morebitnem storilcu in fotorobota je bilo opravljenih več kot trideset preverjanj oseb, vendar nam ga za zdaj še ni uspelo izslediti. Preiskavo nadaljujemo in vas bomo v primeru izsleditve storilca o tem obvestili,« je sporočila Suzana Rauš, tiskovna predstavnica PU Murska Sobota.

Ženico je zvezal ter ji ukradel nekaj več kot 200 evrov.

Čeprav so uradne informacije o ropu skope, kar je zaradi poteka preiskave razumljivo, smo se že januarja predlani, ko smo prvič poročali o zločinu, dokopali do nekaj podrobnosti. Policiste so tisti torek dopoldan obvestili o ropu v stanovanjski hiši v naselju Beznovci. Neznani storilec je prišel v hišo in starejšo žensko, ki je bila doma sama, zvezal ter ji ukradel nekaj več kot 200 evrov. V hiši naj bi se mudil vsaj 20 minut, v tem času pa je preiskal vse prostore. Šel je celo tako daleč, da je pretaknil sleherni predal in je celo pometal vzmetnice s postelj.

Ob tem je bila nesrečna ženska tudi poškodovana. Neznanec je pobegnil s temnejšim vozilom, policisti pa so izdelali fotorobot mogočega storilca, s pomočjo katerega naj bi jim pomagali državljani. Roparja naj bi namreč opazil najmanj eden, ki je menda pomagal izdelati fotorobot, storilec pa je pustil še nekaj sledi. Če res gre za tujca, govori se o Madžaru, bodo preiskovalci imeli še več dela.

Že tisti torek so vse razpoložljive policijske patrulje, ki so bile na terenu, začele takoj iskati storilca, a neuspešno, čeprav so postavile več cestnih blokad po širšem območju Pomurja.

Zaslišali so več kot 30 domnevnih osumljencev, a še vedno niso odkrili roparja iz Beznovcev, ki je kriv za smrt starejše ženske.

Ženici se je sicer nekako le uspelo izviti iz primeža spalne srajce, s katero jo je storilec zvezal, in je v mrazu bosa stekla po pomoč do prvih sosedov, ti so poklicali policijo. Po naših podatkih ni kazala prav nobenih posledic ropa, naslednje jutro pa je potrebovala nujno medicinsko pomoč, kajti zadel naj bi jo bil srčni infarkt. V bolnišnični oskrbi je zbolela še za pljučnico.