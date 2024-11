Streljanje v novogoriškem lokalu: prijeli moškega, ki je v nogo ustrelil 26-letnika

Policisti so konec septembra posredovali na eni od javnih prireditev na območju Nove Gorice, kjer je moški s pištolo v nogo ustrelil 26-letnega Hrvata. Mladenič je bil v incidentu huje ranjen, oskrbeli so ga reševalci in ga odpeljali na zdravljenje v šempetrsko bolnišnico, strelec pa je pobegnil.

Na prizorišče incidenta, ki se je zgodil okrog pol petih zjutraj, je nemudoma odhitelo tudi več policijskih patrulj in kriminalisti, da so območje zavarovali in začeli iskati moškega, ki je streljal na Hrvata. Pregledali so ogromno posnetkov nadzornih kamer, govorili z očividci ter storili vse, da bi ga našli.

Kot je sporočil tiskovni predstavnik Policijske uprave Nova Gorica Dean Božnik, jih je to tudi končno uspelo. »V sklopu kriminalistične preiskave so ugotovili, da je uradno pregonljivo kaznivo dejanje izvršil 40-letni državljan Srbije, pri njem so opravili osebno in hišno preiskavo ter ga 6. novembra kazensko ovadili na Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja hude telesne poškodbe,« je pojasnil Božnik.

Štiridesetletnemu Srbu, ki tokrat ni prvič stopil na napačno stran zakona, grozi od šest mesecev do pet let zaporne kazni.