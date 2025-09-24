Streljanje v naselju Brezje: streli odmevali še, ko je policija prišla na kraj

V torek malo po 18. uri je v romskem naselju Brezje odjeknilo streljanje. Policija je takoj na teren poslala več patrulj in ob prihodu streljanje tudi zaznala.

Policisti so na kraju zalotili 38-letnega moškega, ki je streljal in v rokah držal puško. Takoj so mu odvzeli prostost, ga pridržali in začeli z zbiranjem obvestil.

Zasegli so mu lovsko puško orožje znamke CZ, kalibra 7,64 mm, za katerega osumljenec ni imel dovoljenja.

Grozi mu do pet let zapora

Zoper moškega bodo podali kazensko ovadbo po 314. členu kazenskega zakonika zaradi suma povzročitve splošne nevarnosti. Za to kaznivo dejanje je zagrožena zaporna kazen do pet let.