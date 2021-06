Streljanje v Lokvah: najstnik naj bi streljal proti skupini ljudi

V torek zvečer so policiste na številko 113 obvestili o streljanju v Lokvah. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih se je okoli 20. ure skozi Lokve s kombijem peljal 32-letnik iz Novega mesta. V kombiju sta bila še 14- in 16-letnik. Med vožnjo skozi naselje je eden od omenjene dvojice ustrelil proti skupini ljudi – krogla je zadela okno in se ustavila v notranjosti hiše, poškodovan ni bil nihče. Metliški in črnomaljski policisti so kmalu po prijavi našli vozilo in pridržali dva osumljenca. Najmlajšega zvečer niso prijeli.



V delo so se vključili kriminalisti, opravili ogled kraja in zavarovali sledove. Po zaključenem predkazenskem postopku bodo vse tri ovadili zaradi kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti – za kaznivo dejanje je predvidena kazen zapora do pet let.



Policijska preiskava še ni zaključena, poroča PU Novo mesto.

