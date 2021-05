Streljanje v bližini doma Aleksandra Čeferina

Malo po 9. uri so policisti prejeli obvestilo o izstreljenih strelih na parkirišču ene izmed trgovin na območju Grosupljega, v neposredni bližini doma Aleksandra Čeferina. Policisti poročajo, da je 48-letnik, ki so ga na podlagi obvestil občanov prijeli v bližini, streljal s plinsko pištolo. Po prvi podatkih policije naj bi šlo za 'strašilno' pištolo.



»V dogodku ni bil nihče poškodovan. Policisti so opravili ogled, zasegli pištolo in zbirajo obvestila zaradi suma kaznivega dejanja. Motiv za dejanje še ni znan, oseba pa je zaradi nepojasnjenega psihičnega stanja potrebovala zdravniško pomoč in je bila predana v oskrbo zdravstvenemu osebju. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo,« so zapisali policisti. Zaradi razjasnitve vseh okoliščin dogodka naprošajo morebitne priče dogodka, da pokličejo na številko 113, PP Grosuplje (01 781 8380), ali se osebno zglasijo na PP Grosuplje, Taborska ulica 7.

