Streljanje na območju Šiške! Na kraju našli več tulcev

Stanovalce ljubljanske Šiške je sinoči prestrašilo nenavadno dogajanje. Kot so danes sporočili s Policijske uprave Ljubljana, so bili v četrtek zvečer obveščeni o pokih, podobnih strelu iz pištole, ki so jih slišali na območju Šiške.

Policisti so se takoj odzvali in odšli na kraj dogodka. Tam so našli in zavarovali več tulcev, ki potrjujejo, da je do streljanja res prišlo. Kljub hitremu odzivu na kraju niso našli nobene osebe, ki bi bila povezana z dogodkom.

Po do sedaj zbranih informacijah v dogodku ni bil nihče poškodovan.

»Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil o sumu storitve kaznivega dejanja in bodo o vseh ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo,« so še sporočili iz PU Ljubljana.