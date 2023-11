Streljanje na avtobus v Mariboru: to je razkrila policija

Mariborski operativno komunikacijski center je med 5. uro v četrtek in 5. uro danes prejel 243 klicev, med temi 87 interventnih oziroma takšnih, da je bilo potrebno posredovanje policistov. Na pomoč so jih poklicali tudi zaradi streljanja na avtobus.

Policisti PU Maribor so v poročilu zapisali, da so bili v četrtek okrog 22.50 obveščeni, da je na območju Policijske postaje Maribor II prišlo do poka, in poškodbe avtobusa, ki je vozil iz smeri centra Maribora proti Taboru.

»Policisti so na kraju opravili ogled, pri katerem je bilo ugotovljeno, da je poškodovano steklo zadnjega dela avtobusa. Po dosedaj zbranih obvestilih in opravljenem ogledu kraja je bilo ugotovljeno, da je neznani storilec s Paintball pištolo v avtobus izstrelil dve kroglici, ki sta poškodovali steklo avtobusa. V tej zvezi policisti intenzivno zbiramo obvestila o identiteti storilca,« so še zapisali policisti.

Sicer pa na avtobusu, ko je prišlo do dogodka (to je bilo med vožnjo), ni bilo potnikov, tudi voznik ni bil poškodovan. Zaradi preluknjanih oken je škode za okoli 1500 evrov.

