Streljal z avtomatsko puško: mrtvega 22-letnika našli za robom ceste

V soboto zvečer je na glavni cesti Mirna Peč–Novo mesto pri Brezju, prišlo do streljanja, v katerem je bila ena oseba ubita, tri osebe pa ranjene: ženska in dva moška, stari med 19 in 27 leti.

V nedeljo zjutraj so novomeški policisti odvzeli prostost 25-letnemu Mirku Pilingerju in ga v torek zjutraj s kazensko ovadbo zaradi utemeljenega suma umora privedli pred preiskovalnega sodnika okrožnega sodišča v Novem mestu. V ponedeljek zvečer so prostost odvzeli še 20-letniku, ki je bil udeležen v incidentu. Trenutno je v policijskem pridržanju, policisti in kriminalisti izvajajo postopke po usmeritvah okrožnega državnega tožilstva, so sporočili iz PU Novo mesto.

Kaj se je zgodilo

Policija je ugotovila, da se je okoli 22. ure po zaključeni zabavi iz Brezja odpeljal seat alhambra, takoj za njim pa audi 6. »Voznik audija, gre za 20-letnega osumljenca, doma iz Brezjega, ki je trenutno v pridržanju in ga obravnavamo kot sostorilca, je na Mirnopeški cesti dohitel seata in sunkovito zapeljal pred njega, trčil vanj in mu preprečil vožnjo.« Iz audija je izstopil 25-letnik in ustrelil proti drugemu vozilu – krogle so nato letele z obeh strani.

»Po ugotovitvah preiskave, opravljeni sodni obdukciji in analizi sledov kaže, da sta bila najprej zadeta potnika v seatu – 27-letnik v predel obraza, ki se zdravi v UKC Ljubljana, 22-letnik pa je zaradi strelov umrl. Streli proti audiju so zadeli dve osebi, ki se zdravita v novomeški bolnišnici (19-letnik in 26-letnica). 25-letnik z avtomatsko puško je po dejanju pobegnil.«

Ženska večkrat ustreljena

20-letnik, ki je sedel za volanom audija in ki so mu policisti v ponedeljek zvečer odvzeli prostost, je zapeljal poškodovana potnika na novomeško urgenco. Sledil mu je seat s hudo poškodovanim 27-letnikom. V seatu je bila še ena oseba, ki je po streljanju pobegnila in ni bila poškodovana. Vse poškodovance so na urgenci zdravstveno oskrbeli. Truplo ustreljenega 22-letnika so policisti našli za robom ceste pri naselju Brezje.

Poškodovana 26-letnica je bila hudo ranjena (več strelnih ran), 19-letnika pa so po oskrbi že odpustili. 27-letnika zdravijo v UKC Ljubljana. Bil je huje ranjen (hude poškodbe obraza).

Ob 4.30 je policija o dogodku obvestila javnost ter objavila obvestilo o iskanju 25-letnika. »Na delo so bili že ponoči vpoklicani dodatni policisti in kriminalisti, ki so opravljali razgovore ter zbirali obvestila, da bi čim prej prijeli pobeglega osumljenca. Pri tem velja izpostaviti hiter odziv medijev z objavo obvestila o iskanju osumljenca. Medijski pritisk ter dobro in vztrajno delo novomeških policistov, ki so ponoči in zjutraj prišli v službo, je privedlo do prijetja prvoosumljenega že nekaj ur po dogodku – ob 7.30 se je policistom sam predal.«

Grozi mu dolga zaporna kazen

Pilingerju so odvzeli prostost in ga pridržali zaradi utemeljenega suma kaznivega dejanja umora iz brezobzirnega maščevanja – za kaznivo dejanje je zagrožena kazen zapora najmanj 15 let ter za kaznivo dejanje poskusa uboja, za kar je zagrožena kazen zapora od 10 do 15 let. Danes so ga privedli na zaslišanje na okrožno sodišče v Novem mestu, preiskovalni sodnik pa je zanj odredil sodno pridržanje.

V ponedeljek zvečer so policisti odvzeli prostost vozniku audija in ga pridržali. Osumljen je kaznivega dejanja umora in poskusa uboja v sostorilstvu. Sostorilec se kaznuje v mejah svojega naklepa ali malomarnosti. O privedbi bo odločilo okrožno državno tožilstvo v Novem mestu.

25-letnika je policija že obravnavala zaradi premoženjskih kaznivih dejanj, ropov, groženj in telesnih poškodb ter različnih prekrškov s področja javnega reda, 20-letnika pa zaradi različnih premoženjskih kaznivih dejanj.