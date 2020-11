Streljal v ženo, ne v zrak

V celoti sledili tožilstvu

Obtoženi za vse svoje težave krivi druge, do svojega dejanja pa je nekritičen.

V solzah je včeraj, 63-letni oče desetih otrok, starih od 10 do 38 let, ki jih ima s tremi ženami, prepričeval sodnico, da na valentinovo ni nameraval vzeti življenja nekdanji ženi, s katero ima tri otroke. V čustvenih sklepnih besedah je med drugim še dejal, naj ji, »če bo umrl v zaporu, povedo, da ji ni želel nič žalega in da mu je žal, otrokom pa naj povedo, da jim ni hotel ubiti mame, saj s tem ne bi mogel živeti.«A je bilo za senat precej bolj prepričljivo tožilstvo, ki je v sklepni besedi vztrajalo, da je dejanje dokazano, in za Nexhbidina predlagalo pet let zapora. Sodišče je predlogu v celoti sledilo in Nexhbidinu tudi podaljšalo pripor do pravnomočnosti sodbe. Sodišče se je namreč lahko prepričalo, da gre za nevarnega in impulzivnega človeka s težavami z alkoholom in tabletami, ki ima po besedah izvedenke za psihiatrijo tudi osebnostno motnjo. Za vse svoje težave krivi druge, v tem primeru nekdanjo ženo, do svojega dejanja pa je nekritičen.Vse skupaj se je dogajalo 14. februarja, torej na valentinovo, v bližini njunega nekdanjega skupnega bivališča v Pokopališki ulici nasproti Šmartinskega parka v Ljubljani. Obtoženi se je zjutraj pojavil pred blokom, kjer je prej stanoval z Asimo in otroki, čeprav ji zaradi prepovedi približevanja ne bi smel blizu, zaradi izselitve iz stanovanja pa je živel kar v avtomobilu. Eden od Asiminih otrok ga je opazil, videl pa naj bi tudi, da je obtoženec opazil njegovo mlajšo sestro in začel hoditi proti njej. Obvestil je mater, ta je odšla preverit, ali je hči varno prispela v šolo.Zagledala je Zidija, začel naj bi ji slediti. Odšla je v trgovino, in ko je izstopila, zasledovalca ni več videla. Nenadoma pa je zaslišala strel in mimo glave ji je švignila krogla. Ko se je obrnila, je videla, da za njo stoji mož in v levi roki drži pištolo, usmerjeno proti njej. Slišala je zvok, podoben repetiranju, in začela klicati na pomoč. Zatem je zbežala na drugo stran ceste, in ko se je obrnila, je videla obtoženca, ki je sprva šel proti njej, nato pa se izgubil med bloki. Asima je takoj poklicala policijo, strelca pa so hitro prijeli in priprli.Nexhbidin je torej zanikal, da bi hotel Asimo ubiti. Kot je dejal že v preiskavi, je ženi rekel, da ima pištolo, ki je nabita, vendar je nima nobenega namena ubiti, saj ni morilec in ni sposoben ubiti niti mravlje. To pa vse zato, ker je dva dni prej v nekih dokumentih prebral, da naj bi ji grozil s smrtjo. Kroglo je zato pognal v zrak. A, kot je včeraj med razglasitvijo sodbe dejala sodnica Koletova, obtoženi v zagovoru, ki ga je tudi spreminjal, ni bil prepričljiv. Besede oškodovanke pa je po drugi strani potrdila nepristranska priča, ki je z balkona slišala pok in videla bežati žensko, videla pa je tudi, da je imel strelec pištolo uperjeno v hrbet oškodovanke.Sodnica je Nexhbidinu še dejala, da je za kaznivo dejanje uboja zagrožena kazen med 5 in 15 leti zapora, poskus pa se lahko kaznuje tudi mileje. A se glede na vse okoliščine za to sodišče ni odločilo. Da je dejanje ostalo le pri poskusu, namreč »ni bila posledica volje strelca«, temveč je imela oškodovanka srečo, da jo je zgrešil. Sodišče je sicer upoštevalo, da takrat še ni bil kaznovan. Le nekaj dni pozneje je bil pravnomočno obsojen na pogojno kazen zaradi grožnje ženi, a je na dan streljanja še veljal za neobsojenega.Zaradi tega mu pogojne obsodbe sodišče tudi ni preklicalo.Pričakovati je pritožbo obrambe. Zagovornik, odvetnik, je v končni besedi dejal, da je obtoženi sicer kriv, a ne poskusa uboja, temveč povzročitve splošne nevarnosti, saj žene ni nameraval ubiti. Predlagal je pogojno kazen osmih mesecev zapora s preizkusno dobo dveh let.