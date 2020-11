Streljal na policistko, ki je opravljala nadzor prometa

Prejšnji teden poškodovana policistka v Velenju

Nekaj pred 10.30 je takrat še neznani storilec z zračnim orožjem streljal na policistko, ki je s sodelavcem opravljala nadzor prometa v Šoštanju.Zadel jo je v nogo in lažje poškodoval, poroča celjska policijska uprava.Po do zdaj zbranih ugotovitvah policije je na policistko z zračno puško streljal 24-letni domačin, ki so ga v preteklosti že obravnavali zaradi poskusa preprečitve uradnega dejanja uradni osebi ter zaradi več različnih kaznivih dejanj s področja premoženjske kriminalitete.Osumljenca so pridržali in mu zračno puško zasegli. Po opravljenih preiskovalnih dejanjih ga bodo kazensko ovadili zaradi suma storitve kaznivega dejanja napada na uradno osebo, ko opravlja naloge varnosti.Incident se je zgodil šest dni za tem, ko je bila v Velenju poškodovana policistka, ki jo je napadel 22-letnik . Moški je na avtobusni postaji razbijal in grozil, da bo poškodoval sebe in nekoga ubil. Ko so na kraj prišli policisti, je najprej pobegnil, ko so ga hoteli obvladati, pa jih je napadel z nožem. Policija je izstrelila opozorilni strel, nato pa uporabila še paralizator. Kljub temu je z nožem porezal policistko, preden je policija še enkrat uporabila strelno orožje. Huje poškodovanega so ga, tako kot lažje poškodovano policistko, odpeljali na zdravljenje v bolnišnico.