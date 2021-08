Strela zanetila požar, na pomoč vojaški helikopter

Ob 11.15 je zagorelo v gozdu nad Brestovico pri Komnu v občini Komen. Zaradi nedostopnega terena in močnega vetra so bili aktivirani gasilci gasilskih zvez Kras, Gorica in Gorica Šempeter, od tega 16 prostovoljnih društev in dve poklicni enoti. Ob 14.00 je bil aktiviran občinski načrt ob požaru v naravi. Požar je obsegal okoli sedem hektarjev nedostopnega terena, na pomoč je prišel tudi helikopter Slovenske vojske.



Po poročanju RTV Slovenija požar, ki se hišam v vasi ni približal, gasi okoli 180 gasilcev. Požar so omejili, predvidevajo, da ga bodo kmalu tudi povsem pogasili, ponoči pa bo na delu straža, da se ne bi zopet razplamtel. Požar naj bi zanetila strela med včerajšnjim neurjem.

