Strela v 18 planincev, vse poškodovane prepeljali v dolino

Strela na Malem Triglavu je včeraj okoli 15. ure usekala v kar 18 planincev in jih poškodovala 12, eden je bil huje ranjen, vendar ni bil v smrtni nevarnosti. Dežurna ekipa helikopterske nujne medicinske pomoči je prevažala razpoložljive gorske reševalce čim višje na goro, da so lahko čim prej pomagali poškodovanim. Gregor Dolinar, predsednik GRZS, nam je sprva sporočil: »V Krmi smo organizirali štab in aktivirali pet društev GRS za pomoč v visokogorju. Ta hip čakamo na vremensko okno, da bi tistega, ki je najhuje poškodovan, spravili v bolnišnico.«

Predsednik GRS dr. Gregor Dolinar FOTO: Blaž Samec

Izvedeli smo, da so bili preostali gorski reševalci iz Mojstrane, Kranjske Gore in Rateč skupaj z dežurno ekipo GRS na Brniku in helikopterjem slovenske policije zaradi megle ujeti na Kredarici, na pomoč je priletel še helikopter Slovenske vojske. Da je na Kredarici od sredine dneva potekala reševalna akcija več pohodnikov, je sporočila tudi kranjska policijska uprava. Strela naj bi na območje, kjer so bili pohodniki, udarila večkrat. Zgodilo se je, ko se je skupina planincev vračala s Triglava proti Malemu Triglavu in Kredarici.

Klasično reševanje

»Ekipa je s policijskim helikopterjem na območje Triglava priletela v normalnem vremenu, a se je vmes zelo poslabšalo in zahtevalo pristanek helikopterja,« je povedal Bojan Kos s kranjske policijske uprave.

Vračali so se proti Malemu Triglavu. FOTO: Boštjan Fon

»Najprej so bili obveščeni, da naj bi bil poškodovan samo eden, ugotovljeno pa je bilo, da jih je več. Zato je ekipa začela klasično reševanje. S pomočjo drugih pohodnikov, gorskega vodnika in osebja Kredarice so bili vsi uspešno pospremljeni do Kredarice. Enega so morali nositi. Ekipa policijskega helikopterja je omogočila, da so vsi poškodovanci dobili pomoč zdravnika in reševalcev.« Zaradi večjega števila poškodovanih in slabega vremena so bili, kot rečeno, aktivirani tudi helikopter Slovenske vojske in gorski reševalci, ki so morali še dolgo pomagati pri reševanju in poskušali opraviti transport vsaj huje poškodovanega pohodnika v zdravstveno ustanovo. Aktivirani so bili GRS Rateče, Kranjska Gora, Mojstrana in Bohinj.

»Danes zgodaj zjutraj se je nadaljevala včeraj pozno zvečer, zaradi neurja

prekinjena reševalna akcija, zaradi udara strele. Dva poškodovanca s sumom

na težje poškodbe sta bila s helikopterjem Slovenske policije in spremstvom

gorskih reševalcev prepeljana že včeraj v UKC Ljubljana, preostalih 16, ki

so ob zdravniškem nadzoru prenočili v domu na Kredarici, pa danes. Prva

skupina poškodovancev je ob spremstvu gorskih reševalcev s Kredarice v

zdravstveno ustanovo s policijskim helikopterjem danes poletela že okoli

5:40 ure, kasneje pa še preostali. Transport vseh poškodovancev in tudi

gorskih reševalcev, ki so bili vključeni v akcijo, je že zaključen. Vsi

ponesrečenci so po naših prvih informacijah v redu,« so s PU Kranj sporočilo o včerajšnjem reševanju na Triglavu zaradi udara strele ter dodali, da bodo več informacij bomo posredovali na novinarski konferenci, ki bo v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani ob 12:00 uri.

Podpredsednik GRZS Klemen Belhar je ob tem sporočil: »Vsem pohodnikom svetujem, da si pri odpravi v gore natančno pogledajo vremensko napoved. Ob tem je treba v gore zgodaj in se z vrha vračati do 13. ure.« Izvedeli smo, da so bili popoldnevi na Triglavu že ves teden nevihtni. »Triglav je ob slabem vremenu še posebno nevarna gora. Ker je tako množičen, ker je to naša najvišja gora, strele pa udarijo najvišje, ker je na grebenu vse polno zajl in jeklenic!« je dodal Belhar.