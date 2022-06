Kolikšna je verjetnost, da človeku strela dvakrat uniči hišo? Zelo zelo majhna, a ni nemogoče. Takšna je zgodba 50-letnega Mirana Šifta s Spodnje Polskave, ki je minuli četrtek doživel šok, ko je med nevihto v njegovi hiši na Spodnji Polskavi počilo. Strela je udarila v kot starejše stavbe in jo povsem uničila. V zidu je naredila luknjo. Zazijala je luknja, uničena sta tako del ostrešja kot žleb. Razbita so stekla na dveh oknih, delci stekla pa so ranili Mirana, ki je bil takrat v hiši. Nesrečni 50-letnik se je z zadnjimi napori in v šoku zatekel k sosedom, tam so ga oskrbeli domači gasilci...