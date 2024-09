Strašni prizori s kraja nesreče, v kateri je umrl moški: tovornjaku se je odpela prikolica (FOTO)

V torek ob 14.20 so bili koprski policisti obveščeni o hujši prometni nesreči pri Kozini, v kateri so bila udeležena tri vozila, in sicer tovorno vozilo in dva osebna avtomobila.

Po prvih podatkih je 42-letni državljan Hrvaške peljal tovorno vozilo s priklopnikom od Kozine proti Materiji. Pred odcepom za Rožice se mu je odpela prikolica in zapeljala na nasprotni pas ter trčila v osebni avtomobil koprske registracije, ki ga je peljal 63-letni voznik.

Prometna nesreča s smrtnim izidom. FOTO: PGD Materija

Prevrnil na drugo vozilo

Priklopnik se je nato prevrnil na drugo vozilo nemških registrskih tablic. 63-letni voznik osebnega avtomobila je takoj umrl. Njegova sopotnica in oba državljana Nemčije so se pri trčenju poškodovali, odpeljali so jih v bolnišnico.

Preiskovalna sodnica je odredila sodno obdukcijo. Na kraj nesreče je bil poklican izvedenec za promet.

FOTO: PGD Materija

FOTO: PGD Materija

FOTO: PGD Materija

FOTO: PGD Materija