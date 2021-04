Strašno: po trčenju se je 90 metrov vrtel okoli svoje osi

Vozil pijan

Policiste so v četrtek malo pred 16. uro obvestili o prometni nesreči na ročinjskem klancu, na cesti Ročinj–Kanal v občini Kanal ob Soči, kjer sta trčila osebna avtomobila.Ob ogledu kraja trčenja in z zbiranjem obvestil so ugotovili, da je 56-letni voznik osebnega avtomobila vozil po glavni cesti iz Ajbe proti naselju Ročinj. Med vožnjo hitrosti svojega vozila ni prilagodil poteku, tehničnim in drugim lastnostim ceste ter svojim vozniškim sposobnostim tako, da bi ves čas vožnje obvladoval vozilo (neprilagojena hitrost). Po izteku desnega ovinka ga je namreč z vozilom zaneslo levo, na nasprotnosmerno vozišče v trenutku, ko mu je nasprotni smeri pravilno, po svoji strani pripeljal 47-letni voznik osebnega avta. Voznik (56) je z levim delom svojega vozila trčil v levi bok drugega avtomobila.Po trčenju je vozilo povzročitelja odbilo v desno, kjer se po dobrih 91 metrih vrtenja okoli svoje osi ustavilo na desnosmernem vozišču.V prometni nesreči nihče ni bil poškodovan.Pomoč na kraju so prometnim policistom nudili poklicni gasilci JZ GRD Nova Gorica.Povzročitelju je preizkus alkoholiziranosti pokazal 0,78 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. Vozniku je bil odrejen še strokovni pregled v zdravstveni ustanovi.Policisti prometne policije Nova Gorica bodo 56-letnega povzročitelja kazensko ovadili zaradi suma kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu.