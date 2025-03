Strašno odkritje na slovenski obali: morje naplavilo mrtvega psa, lastnike še iščejo (FOTO)

V ponedeljek je po družbenih omrežjih zaokrožila pretresljiva objava. Pri ortopedski bolnišnici Valdortra v Ankaranu je morje naplavilo mrtvega psa, svetlo rjave barve.

»Če ga kdo morda pogreša ali če kdo prepozna ovratnico, naj javi lastnikom,« se glasi zapis ob fotografiji ovratnice.

S pomočjo ovratnice želijo najti lastnike. FOTO: Zaslonski Posnetek/facebook

Nekateri komentatorji so najditeljem svetovali, naj preverijo čip in tako ugotovijo, kdo je (bil) lastnik psa. A kot je pojasnila najditeljica, je bil kuža že v razpadajočem stanju, ko so ga našli, zato ta opcija žal ne pride v poštev.