Strašno! Moški okrvavljen obležal sredi Iškega vintgarja

Letalska policijska enota je z ekipo za reševanje v gorah pretekli vikend posredovala v dveh težjih primerih. V soboto je v Iškem vintgarju moški zdrsnil na podrtem drevju in padel na vejo. Zapičil si jo je pod pazduho in na kraju močno krvavel.



Prvo pomoč mu je nudila skupina, s katero je hodil, helikopterska ekipa pa ga je s pomočjo reševalcev na tleh imobilizirala, opravila dvig in odpeljala v zdravstveno ustanovo.



V nedeljo pa so reševalci pomagali alpinistki, ki je na Grintovcu padla zaradi odloma oprimka. Okoliščine kažejo, da sta se pri padcu odtrgali še dve varovali, preden jo je soplezalec uspel ustaviti. Pri tem je s telesom huje udarila v steno in zadobila hude poškodbe, a njeno življenje k sreči ni ogroženo.