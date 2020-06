Strašni prizori s kraja nesreče, v kateri je umrl 46-letnik (FOTO)

Kot smo že poročali, se je v ponedeljek popoldne na regionalni cesti Grčarevec–Planina v občini Logatec zgodila prometna nesreča, v kateri je umrl 46-letnik.Posredovali so gasilci PGD Dolnji Logatec, PGD Postojna in PGD Planina. Opisali so, kako je potekala intervencija, in zapisali, da so zavarovali kraj nesreče in nudili prvo pomoč do prihoda reševalcev.»S pomočjo vrvne tehnike so spustili reševalce do poškodovanega vozila in s tehničnim posegom iz vozila izrezali preminulo osebo in jo prenesli do pogrebnega vozila,« so zapisali gasilci PGD Dolnji Logatec in dodali, da so nato še nudili pomoč policiji in s traktorjem vozilo potegnili do najbližje ceste. Vozilo je namreč zaradi neprilagojene hitrosti prebilo zaščitno ograjo ob cesti in zgrmelo v prepad približno 50 metrov v globino. »Po končani intervenciji smo s pomočjo gasilca zaupnika izvedli razbremenili pogovor. Vsem enotam se zahvaljujemo za odlično sodelovanje, zahvaljujemo se tudi lastniku traktorja, ki je takoj priskočil na pomoč.«