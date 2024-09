Strašni prizori s kraja nesreče, v kateri je umrl 34-letnik (FOTO)

Poročali smo že o hudi prometni nesreči na cesti Idrija–Vojsko, v kateri je umrl 34-letnik. Približno kilometer iz Idrije je zadel strmo skalnato brežino, vozilo pa je nato zapeljalo pod cesto in po približno petnajstih metrih obstalo na strehi v strugi potoka Nikova.

Voznik ukleščen v vozilu, gasilci so ga oživljali, a žal neuspešno

Voznik je bil po nesreči ukleščen v vozilu, so sporočili policisti.

Gasilci PGD Idrija so ob tem sporočili: »Gasilci smo s pomočjo vrvne tehnike dostopili do vozila in s tehničnim posegom iz vozila, ki je bilo delno potopljeno rešili ukleščeno osebo in takoj pričeli z reanimacijo, ki pa žal ni bila uspešna. Idrijski gasilci družini in svojcem izrekamo iskreno sožalje.«