Strašni prizori iz Kopra, na pomoč poklicali sredi noči (FOTO)

V ponedeljek ponoči je dispečer Gasilske brigade Koper prejel obvestilo, da na Markovcu gori osebno vozilo. Gasilci so ob prihodu na kraj ugotovili, da gorijo avtomobil, dve motorni kolesi in del nadstreška.

FOTO: Gasilska Brigada Koper

Požar je poškodoval tudi del fasade in zunanjo enoto klime, so sporočili koprski gasilci in objavili fotografije požara.