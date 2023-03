Strašna vest iz Sevnice: povozil ga je do smrti

Danes ob 12.48 je v bližini Glavnega trga v Sevnici vlak povozil občana. Oseba je zaradi hudih poškodb umrla na kraju nesreče.

Gasilci PGD Sevnica so zavarovali kraj dogodka, nudili pomoč reševalcem NMP Krško in potnikom pri sestopu z vlaka, poroča uprava za zaščito in reševanje.