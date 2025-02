Strašna tragedija v gozdu: 70-letnica umrla na kraju nesreče, 76-letnik ostal sam

S PU Novo mesto so v dnevnem sporočilu poročali o novi tragediji. Kot so zapisali, so bili ob 13.41 obveščeni o nesreči v gozdu na območju Žalovič, kjer je zaradi hudih poškodb umrla 70-letna ženska.

Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije PU Novo mesto so opravili ogled in zbrali obvestila, iz katerih izhaja, da sta 76-letni moški in 70-letna ženska v gozdu podirala drevesa.

Moški naj bi s štirikolesnikom zapeljal vzvratno in trčil v panj drevesa. Vozilo je odbilo in se prevrnilo na žensko, ki je ravno tisti čas stala za vozilom. Zaradi hudih poškodb je umrla na kraju nesreče.

Vse okoliščine kriminalisti še preiskujejo, o ugotovitvah bodo seznanili pristojno tožilstvo.