Strašna smrt v gozdu, na domačina (67) padel traktor

V sredo ob 11.21 se je v gozdu v vasi Šentjurje v občini Ivančna Gorica pri spravilu lesa prevrnil traktor in pod seboj pokopal voznika.



Posredovali so bili gasilci GB Ljubljana, PGD Stična in Temenica.



Reševalci so na kraju ugotovili smrt ponesrečenca, ki je bil ujet pod traktorjem.



Gasilci so ga s tehničnim posegom izvlekli in prenesli do vozila pogrebne službe.



Policija je bila o nesreči obveščena okoli 11.30. Ugotovljeno je bilo, da je 67-letni moški opravljal dela s traktorjem. Med vožnjo je vozilo zdrsnilo, se prevrnilo ter obstalo na vozniku. Moški je v nesreči utrpel tako hude poškodbe, da je na kraju nesreče umrl.



Policisti v dogodku znakov kaznivega dejanja niso zasledili. O vseh okoliščinah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.

