Strašna smrt: s traktorjem ga je stisnilo ob drevo

V Rucmancih v občini Sveti Tomaž se je zgodila danes nesreča, kjer je občana pri delu s traktorjem stisnilo ob drevo.



Pomagali so mu ormoški reševalci in gasilci PGD Ormož in Trnovci. Moški je kljub temu umrl na kraju nesreče, so zapisali na spletni strani Uprave RS za zaščito in reševanje.

Komentarji: