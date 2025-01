V prometni nesreče pri Domžalah umrl 44-letnik

Danes, okoli 4.30, so bili ljubljanski policisti obveščeni o prometni nesreči v Depali vasi. Po doslej znanih podatkih je voznik osebnega vozila vozil iz smeri Domžal proti Trzinu, ko je nenadoma zapeljal desno izven cestišča in trčil v drevo.

44- letni voznik je zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče, so sporočili s PU Ljubljana.

Policisti so opravili ogled kraja nesreče in nadaljujejo z zbiranjem obvestil in ugotavljanjem vseh okoliščin, o katerih bodo obveščali pristojno državno tožilstvo.