Strašna noč: štiri osebe so se rešile, ena je umrla

»Danes ob 2.13 smo bili obveščeni, da na Plodršnici gori stanovanjska hiša. Iz nje so se uspešno rešili štirje stanovalci, ena oseba pa je v požaru umrla. Ogenj so pogasili gasilci. Vzrok požara za še ni znan,« so sporočili s PU Maribor. Dodali so še, da kriminalisti danes opravljajo ogled kraja požara. Ko bo znanih več okoliščin, bodo obvestilo dopolnili.



O požaru je poročala tudi uprava za zaščito in reševanje. Zapisali so, da je ob 2.05 na Plodršnici, v občini Šentilj, gorelo v stanovanjskem objektu, v katerem je bila ujeta ena oseba.



Posredovali so gasilci PGD Paloma - Sladki vrh in Šentilj, ki so pogasili požar in ponesrečenca predali reševalcem nujne medicinske pomoči.

Komentarji: