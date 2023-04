Strašna noč: rdeči petelin z garaže preskočil na hišo

Danes ob 1.05 je v naselju Hajdoše, občina Hajdina, zagorela lesena garaža ob stanovanjski hiši. Požar se je razširil na ostrešje stanovanjskega objekta in bližnjo garažo. Gasilci PGD Hajdoše in Hajdina so pogasili požar ter pregledali prostore.

Ogenj je uničil avto prikolico, kolo z motorjem, kosilnico ter približno 50 kvadratnih metrov ostrešja, na bližnji garaži pa poškodoval vrata in del ostrešja.

Gasilci PGD Hajdoše so preventivno ostali na požarni straži do jutranjih ur, poroča uprava za zaščito in reševanje.