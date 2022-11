Strašna nesreča: voznik hudo poškodovan, pes poginil

Policisti so bili v nedeljo malo po 14. uri obveščeni o prometni nesreči, na relaciji Slovenske Konjice–Tepanje, v kateri je se je huje poškodoval voznik trikolesnika. PU Celje poroča, da je voznik trčil v psa, ki je nenadno stekel pred trikolesnik. Pes je na kraju nesreče poginil, hudo poškodovanega voznika pa so z reševalnim vozilom odpeljali v celjsko bolnišnico, kjer je ostal na zdravljenju. Zoper lastnico bodo podali ustrezen ukrep, so še sporočili policisti.