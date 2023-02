Strašna nesreča v Rogaški Slatini: pri gradnji razvpitega stolpa umrl delavec

Policisti PU Celje so bili danes nekaj pred 9. uro dopoldne obveščeni o delovni nesreči na delovišču pri razglednem stolpu v Rogaški Slatini. Policisti in kriminalisti so na kraju ugotovili, da se je pri delu na gradbišču smrtno ponesrečil 46. letni moški, sicer državljan Bosne in Hercegovine.

Ogled kraja nesreče je prevzel dežurni preiskovalni sodnik, prav tako se je ogleda udeležil dežurni državni tožilec iz Celja in delovni inšpektor. Več okoliščin tragičnega dogodka bodo s PU Celje sporočili v naslednjih dneh.