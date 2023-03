Strašna nesreča v nakupovalnem središču: tovorno vozilo povozilo osebo

Na spletni strani uprave za zaščito poročajo o hudi nesreči, ki se je ob 10.09 zgodila na Jurčkovi cesti v Ljubljani. Zapisali so, da je na skladiščnem dvorišču znanega podjetja tovorno vozilo povozilo osebo. Posredovali so gasilci GB Ljubljana, ki so povoženo osebo skupaj z reševalci NMP imobilizirali pod vozilom, jo izvlekli na prosto in prenesli do reševalnega vozila