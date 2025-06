Strašna nesreča v Metliki: motorist naravnost v avto, s sopotnico obležala hudo poškodovana

Novomeški policisti so bili v četrtek zjutraj obveščeni o prometni nesreči z udeležbo motorista in voznice osebnega avtomobila v Metliki. Policisti so zavarovali kraj nesreče, reševalci pa so oskrbeli hudo poškodovanega motorista in potnico. Oba sta bila zaradi hudih poškodb s helikopterjem odpeljana v UKC Ljubljana.

Motorist trčil v prednji levi del osebnega avtomobila

Policisti so opravili ogled prometne nesreče in zbrali obvestila. Po prvih ugotovitvah je 58-letni voznik motorja BMW GS s sopotnico vozil po glavni cesti v Metliki. Pred križiščem z lokalno cesto je začel prehitevati osebni avtomobil znamke BMW, ki ga je vozila 46-letna voznica, ki naj bi že zavijala levo. Motorist je s prednjim delom motorja trčil v prednji levi del osebnega avtomobila, po trčenju pa sta oba s sopotnico padla in obležala hudo poškodovana. Policisti vse okoliščine nesreče še preiskujejo in bodo z ugotovitvami seznanili pristojno tožilstvo.