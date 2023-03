Strašna nesreča v Mariboru: vlak je trčil v mladoletno osebo

Policisti nadaljujejo preiskavo okoliščin ponedeljkove nesreče, ki se je zgodila na železniškem mostu čez reko Dravo, ko je vlak trčil v mladoletno osebo. V ponedeljek so policisti opravili ogled kraja nesreče, udeležila sta se ga tudi dežurni preiskovalni sodnik in dežurna državna tožilka. Mladoletna oseba ostaja v kritičnem stanju, poročajo mariborski policisti.

Na spletni strani uprave za zaščito in reševanje so zapisali, da se je nesreča zgodila ob 17.17 na železniškem mostu čez reko Dravo v Mariboru. Posredovali so gasilci JZGB Maribor, da so poškodovano osebo prenesli do reševalnega vozila, reševalci NMP Maribor pa so jo prepeljali v UKC Maribor.