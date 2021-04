Strašna nesreča traktorista: voznika vrglo iz kabine

V ponedeljek ob 14.04 policiste PU Nova Gorica obvestili, da je na območju naselja Gorenji Log v občini Tolmin voznik traktorja zapeljal po brežini pod cesto in se poškodoval.



Ob ogledu kraja in z zbiranjem obvestil so tolminski policisti ugotovili, da je 27-letni voznik traktorja vozil po lokalni cesti iz Gorenjega Loga proti Drobočniku, ko je nenadoma zadaj pripeti traktorski kovinski plato (t. i. kibla) iz neznanega vzrok nenadoma odpadel in se zaril v asfaltno površino.



Traktor je zaneslo desno, na strmo brežino, kjer se je začel kotaliti. Voznika je po približno petih metrih vrglo iz kabine traktorja, kjer je obležal vse do prihoda reševalcev, traktor pa se je kotalil še 60 metrov do kamnitega prepada in nato padel približno 20 metrov na železniške tire. Od tirov dalje se je po strmem pobočju reke Soče kotalil še sto metrov in obstal na levem prodnatem bregu reke pod jezom Selo.







Poškodovanca so na kraju oskrbeli reševalci ZD Tolmin in ga z reševalnim vozilom odpeljali na preventivni pregled v bolnišnico Šempeter pri Gorici.



Na kraju so policistom in reševalcem pomoč nudili tudi gasilci PGD Tolmin, ki so zavarovali kraj nezgode in na levem bregu reke Soče nevtralizirali manjšo količino razlitih motornih

tekočin ter preventivno postavili pivnike in pregrado.



Na kraju so bili tudi strokovni delavci Slovenskih železnic, ki so poskrbeli za varnost v železniškem prometu.



Nastalo škodo na železniški infrastrukturi pristojne službe še ocenjujejo, in sicer poškodovanje lesenih pragov na železnici, kovinske ograje, telekomunikacijskih kablov.



Železniška proga med postajama Most na Soči in Avče je bila krajši čas med 15.07 in 15.40 zaprta.



Policisti o nesreči še zbirajo dodatna obvestila in bodo po vseh ugotovljenih dejstvih ustrezno ukrepali. Zaradi strmega in težko dostopnega terena se nadaljuje tudi odstranjevanje traktorja.



Komentarji: