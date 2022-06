V nedeljo ob 21.22 je v Gabrčah (občina Divača) na polju traktor povozil traktorista. Gasilci ZGRS Sežana in PGD Senožeče so pred prihodom reševalcev NMP Sežana nudili prvo pomoč poškodovancu in pomagali reševalcem pri prenosu poškodovanca v reševalno vozilo, poroča uprava za zaščito in reševanje.