Strašna nesreča: s tovornim vozilom trčil v peško, z njo je res hudo

Kranjski policisti so bili v sredo okoli 10.15 obveščeni o prometni nesreči, v kateri je 43-letni voznik med vzvratno vožnjo s tovornim vozilom trčil v 81-letno peško – ta je bila hudo telesno poškodovana.

Policisti so opravili ogled, nadaljujejo z zbiranjem obvestil in za voznika kombija vodijo postopek v smeri kaznivega dejanja zoper varnost javnega prometa, so zapisali v poročilu PU Kranj.