Strašna nesreča pri Brežicah: čez tire, ko so bile zapornice spuščene, trčenja ni preživel

V torek ob 16.20 so bili policisti obveščeni, da je v Gornjem Lenartu na območju Brežic vlak trčil v pešca. Reševalci so moškega oskrbeli in odpeljali v bolnišnico, a je zaradi hudih poškodb umrl.

»Policisti PP Brežice so ugotovili, da je 81-letnik na prehodu ceste čez železniško progo kljub spuščenim zapornicam prečkal železniške tire. Strojevodja na mednarodnem potniškem vlaku, ki je pripeljal iz smeri Krškega, je moškega z zvočnimi signali opozarjal na bližajoči vlak, sprožil je tudi zavoro, vendar trčenja ni mogel preprečiti,« poroča PU Novo mesto.

Policisti okoliščine še preverjajo in bodo z ugotovitvami po zaključeni preiskavi seznanili pristojno tožilstvo.