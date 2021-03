Strašna nesreča: polpriklopnik mu je zapeljal čez nogo

V torek ob 8.49 se je zgodila prometna nesreča na območju koprskega pristanišča, v kateri je bil poškodovan pešec.



Policisti so ugotovili, da je 54-letni voznik tovornega vozila s polpriklopnikom iz Ljubljane zapeljal na kamionski terminal. Takoj za

dvižno zapornico je ustavil skupino vozil in pogledal v vzvratno zunanje ogledalo, zaradi kontrole polpriklopnika. V tem trenutku mu je z leve strani pred vozilo stopil pešec, 54-letni državljan Poljske, voznik pa je speljal in zadel pešca.



Poljak je padel, vozilo mu je s prednjim levim kolesom zapeljalo čez nogo. Po prejemu informacije o teži poškodbe državljana

Poljske, za voznika iz Ljubljane sledi ustrezen ukrep, so sporočili iz koprske policijske uprave.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: