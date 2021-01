Strašna nesreča: peško po trku odbilo od prehoda

Okoli 7. ure se je v Šempetru pri Gorici nedaleč od bližnjega semaforiziranega križišča v Žnidarčičevi ulici zgodila hujša prometna nesreča, ko je voznik (36) osebnega avtomobila na prehodu za pešce z vozilom zadel starejšo peško (81).



Omenjeni voznik je vozil po Žnidarčičevi ulici iz smeri Ceste prekomorskih brigad proti Vrtojbi. Ko je pripeljal do označenega prehoda za pešce, je z njegove leve strani na prehodu za pešce vozišče prečkala peška, ki je hodila iz smeri tamkajšnje večje trgovine proti eni od tamkajšnjih hiš. Pri tem voznik avtomobila peški ni omogočil varnega prečkanja vozišča in je s prednjim desnim delom svojega vozila trčil v njo. Po trčenju je peško odbilo naprej od prehoda za pešce in predvidoma huje telesno poškodovana obležala na tleh, os nesrečo opisali na novogoriški policijski upravi. Odpeljali so jo z rešilcem Na kraju nesreče so poleg prometnih policistov posredovali tudi gasilci JZ GRD Nova Gorica in reševalci nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Nova Gorica. Po nudeni oskrbi na kraju so reševalci poškodovanko z reševalnim vozilom odpeljali na nadaljnje zdravljenje v šempetrsko bolnišnico.



Zoper povzročitelja nesreče bodo prometni policisti na podlagi vseh ugotovljenih dejstev in teže telesnih poškodb peške podali

ustrezen ukrep. Ste videli nesrečo? Javite se policiji Zaradi razjasnitve vseh okoliščin policisti Postaje prometne policije Nova Gorica pozivajo vse morebitne očividce, ki bi lahko policiji nudili koristne informacije glede prometne nesreče, da se zglasijo na Postaji prometne policije Nova Gorica (Žnidaršičeva ulica 17, Šempeter pri Gorici) ali pokličejo na številko postaje (05) 393 41 00 oz. pišejo na e-naslov ppp_nova_gorica.pung@policija.si. Lahko se zglasijo tudi na kateri koli drugi najbližji policijski postaji oz. pokličejo interventno številko policije 113 ali anonimni telefon policije 080 1200.

