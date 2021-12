Strašna nesreča na Horjulski cesti: po trčenju v konja trije v bolnišnico

V četrtek ob 19.14 se je na Horjulski cesti v Dobrovi zgodila huda prometna nesreča. Osebno vozilo je trčilo v konja, posredovati so morali gasilci GB Ljubljana in PGD Dobrova, ki so zavarovali kraj dogodka nudili pomoč reševalcem pri oskrbi poškodovancev, odklopili akumulator ter posuli iztekle tekočine, poročajo na spletni strani uprave za zaščito in reševanje.

Reševalci so v bolnišnico odpeljali tri poškodovane osebe. O dogodku je bila obveščena veterinarska inšpektorica in pristojne službe, še dodajajo.