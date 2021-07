Strašna nesreča na Dunajski cesti: povozil jo je kombi

V sredo okoli 9. ure je v križišču Dunajske in Štajerske ceste prišlo do prometne nesreče. Kolesarka se je pripeljala do prehoda za pešce čez Dunajsko cesto in sestopila s kolesa. Na prehodu za pešce in kolesarski stezi je takrat stal kombi, ki se je ustavil zaradi prometa. Ženska je želela obhoditi vozilo, to pa je ravnokar speljalo. Trčilo je v kolo in peška je padla po vozišču z nogami pod kombi, ki ji je v tistem trenutku prevozil noge.



V nesreči je peška utrpela poškodbe in so jo odpeljali z reševalnim vozilom v UKC Ljubljana. Po doslej znanih podatkih njeno

življenje ni ogroženo. Po vseh zbranih obvestilih bodo policisti izvedli ustrezen ukrep zoper povzročiteljico nesreče.

