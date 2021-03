Strašna nesreča na avtocesti, ena oseba je umrla

Ob 17.22 se je na avtocesti pri počivališču Zima v smeri Ljubljane zgodila huda prometna nesreča, v kateri je življenje izgubila ena oseba, poročajo na spletni strani uprave za zaščito in reševanje. Trčila so tri tovorna vozila in osebno vozilo.



Zapisali so, da so gasilci PGE Celje zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorje, nevtralizirali razlite motorne tekočine, rešili ukleščeno osebo in pomagali reševalcem NMP pri prenosu osebe. Ena oseba je umrla na kraju nesreče. Promet je preusmerjen preko počivališča Zima, še poročajo.



Več sledi.

