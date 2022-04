Strašna nesreča: kolesar padel na kolesarski poti in na kraju umrl

V peteo ob 18.30 se je na kolesarski poti Parenzana med Strunjanom in Jagodjem zgodila prometna nesreča, v kateri je ena oseba umrla. Kot poročajo policisti je do nesreče prišlo, ko je 50-letni moški med vožnjo s kolesom iz neznanega vzroka padel in na kraju nesreče umrl. Policisti okoliščine prometne nesreče še ugotavljajo in nadaljujejo z zbiranjem obvestil.