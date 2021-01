Strašna nesreča delavca na Koroškem

Ob 4.11 se je na Koroški cesti na Ravnah na Koroškem v podjetju pri padcu z višine poškodoval delavec, poroča uprava za zaščito in reševanje. Gasilci KGZ Ravne na Koroškem so poškodovancu z medicinsko sestro podjetja nudili prvo pomoč do prihoda reševalcev ZRCK Ravne na Koroškem, ki so ga na kraju dokončno oskrbeli in nato prepeljali v slovenjgraško bolnišnico.



Nekaj ur kasneje, okoli 13.30 pa so bili o delovni nesreči obveščeni tudi novogoriški policisti. Na območju naselja Anhovo se je pri delu poškodoval 24-letni delavec. Z zbiranjem obvestil je bilo med drugim ugotovljeno, da je mlajši delavec skupaj s sodelavcema v gospodarski družbi v Anhovem izvajaj popravilo mlina za kamenje v cementarni, pri tem pa je izgubil ravnotežje in z manjše višine oziroma s 0,5 m visokega podesta nazaj na hrbet ter se telesno poškodoval (poškodba v ledvenem delu hrbta).



Kasneje so delavca zdravniško oskrbeli v ZD Tolmin, nato pa je bil odpeljan na nadaljnje zdravljenje v šempetrsko bolnišnico. Policisti so glede na dosedanje ugotovitve tujo krivdo izključili. Policija je o delovni nezgodi obvestila poleg pristojnih pravosodnih organov tudi delovno inšpekcijsko službo.

