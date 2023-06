Strašna nesreča 58-letnega traktorista, ki je umrl na kraju

V četrtek zjutraj so bili novomeški policisti obveščeni o nesreči pri delu v Pišecah, v kateri je umrl traktorist. Policisti so opravili ogled in ugotovili, da je 58-letni moški kosil travo s traktorjem. Pri vožnji vzvratno je zapeljal preko betonskega opornega zidu in z vozilom padel z višine okoli petih metrov.

Zaradi hudih poškodb je 58-letni moški umrl na kraju nesreče.

Policisti bodo o ugotovitvah po zaključeni preiskavi seznanili pristojno tožilstvo.