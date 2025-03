Strašen šok za ljubljanska policista: moški (59) med postopkom umrl na grozovit način

V torek zvečer so bili ljubljanski policisti obveščeni, da se na dvorišču ene izmed hiš v enem izmed naselij na območju občine Domžale v vozilu nahaja oseba, ki krši izrečeno prepoved približevanja, poroča ljubljanska policijska uprava. Po do zdaj znanih podatkih je bila na kraj napotena policijska patrulja in z osebo, ki je sedela vozilu, začela postopek. Med postopkom je v vozilu prišlo do močne eksplozije in požara, v katerem je umrl 59-letni moški.

Po prvih podatkih policije so bile v vozilu močno vnetljive snovi, ki jih je moški v času postopka na do zdaj neugotovljen način zanetil. Kljub takojšnjemu gašenju vozila je bil moški v eksploziji in požaru tako hudo poškodovan, da je takoj umrl. V dogodku noben izmed policistov ni bil poškodovan, nudena pa jim je bila psihosocialna pomoč. O dogodku sta bili obveščeni dežurna državna tožilka in preiskovalna sodnica.

Vse okoliščine dogodka še preiskujejo, zbirajo obvestila ter izvajajo temeljito kriminalistično-forenzično preiskavo. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo. Direktor Policijske uprave Ljubljana je za temeljito preveritev okoliščin policijskega postopka odredil strokovni nadzor, kar je običajno v takšnih primerih.