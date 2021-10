Strašen prizor v ljubljanskem kinu: Srce se nam para (FOTO)

V že tako težkih časih za slovenske kinematografe so zaposleni v ljubljanskem Kinu Bežigrad včeraj naleteli na strašen prizor: njihove prostore je zalila voda.

Ob fotografiji, ki so jo objavili na družbenih omrežjih, so zapisali, da se jim ob prizorih para srce, zaradi poplave so odpovedali vse včerajšnje in tudi današnje dopoldanske projekcije Tedna japonskega filma.

»Zjutraj je pri sosedih v kompleksu odtrgalo zaporni ventil vodovoda. Ker je voda pritekla od zgoraj, mi pa smo v pritličju, se je strop napil vode in se zrušil. Škode je ogromno – strop, tla, stene, večino elektrotehnike … Dvorana pa je na srečo ostala nepoškodovana,« so nam pojasnili v Kinu Bežigrad, kjer s polno paro odstranjujejo posledice.